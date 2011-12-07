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На Горках появится свое футбольное поле

К началу учебного года, к сентябрю, в Приволжском районе Казани планируется открыть физкультурно-оздоровительный комплекс, в составе которого будет и большое футбольное поле, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Спортивный комплекс возводится рядом с гимназией № 21, по адресу: ул. Р.Зорге, 71. На территории этого нового физкультурного объекта расположится футбольное поле размером 94×49 метров, хоккейная коробка, зона для занятий воркаутом и легкоатлетический сектор. 

Здесь будут проводиться уроки физкультуры для учеников ближайших учебных учреждений — школы № 68 и гимназии № 21, комплексом будут пользоваться и воспитанники спортивной школы «Приволжанин». 

КВ
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