На Горках появится свое футбольное поле

Спортивный комплекс возводится рядом с гимназией № 21, по адресу: ул. Р.Зорге, 71. На территории этого нового физкультурного объекта расположится футбольное поле размером 94×49 метров, хоккейная коробка, зона для занятий воркаутом и легкоатлетический сектор.

Здесь будут проводиться уроки физкультуры для учеников ближайших учебных учреждений — школы № 68 и гимназии № 21, комплексом будут пользоваться и воспитанники спортивной школы «Приволжанин».