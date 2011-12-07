В Казани появится детский досуговый центр на базе школы №49

В Казани на базе школы № 49 создадут творческий досуговый центр для школьников и детей с ограниченными возможностями. Мэр Казани Ильсур Метшин ознакомился с местом, где будут располагаться мастерские, сообщает мэрия Казани.

«Сейчас мы хотим, чтобы по городу было несколько таких центров, где дети с ограниченными возможностями здоровья могли бы получать возможность адаптации, социализации, общения с другими ребятами. Мы будем создавать их в каждом районе на базе школ, культурных центров и других муниципальных учреждений», — отметил мэр.

Отмечается, что для детей в будущем творческом центр найдутся разные занятия, начиная от гончарного ремесла и заканчивая робототехникой. В здании сейчас находятся раритетные станки, на которых дети занимались еще много лет назад.

«Наша цель — сделать эти мастерские центром притяжения, чтобы наши дети не проводили свое время в телефонах, а развивались», — пояснил директор школы № 49 Дмитрий Садетдинов.

Тажке он отметил, что ходить в досуговый центр смогут не только учащиеся школы № 49, но и дети из других учебных заведений.

Одномоментно корпус сможет вместить 60 человек, а в течение недели его смогут посещать 800 человек.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани на базе театра «Экият» откроют инклюзивный творческий центр для детей с ОВЗ.