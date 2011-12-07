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В казанском Доме предпринимателя пройдет мастер-класс по SMM для самозанятых

Спикером мероприятия станет операционный менеджер TikTok Russia Антон Астафуров.

В Казани 23 сентября в Доме предпринимателя пройдет мастер-класс для самозанятых на тему «SMM в 2021: обзор рынка, основных площадок и инструментов». Мастер-классы для самозанятых проходят в республике в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». О грядущем событии сообщили Минэконом РТ. 

Спикером мероприятия будет операционный менеджер TikTok Russia Антон Астафуров. Он расскажет всем участникам о современных инструментх продвижения для предпринимателя, проинформирует о доступных маркетплейсах и представит обзор российского рынка в SMM. 

Начало мероприятия запланировано на 10.00. Дом предпринимателя, в котором пройдет мастер-класс, находится по адресу: ул. Петербургская, 28.

Помимо очной встречи, будет организована онлайн-трансляция на YouTube-канале Фонда поддержки предпринимательства РТ. 

Для участия казанцам нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого по этой ссылке. 

По данным Минэконом РТ, количество зарегистрированных самозанятых в Татарстане подобралось к цифре в 146,4 тыс. человек. 

Ранее сообщалось, что в Казани на избирательном участке в Институте культуры тиктокеры устроили мастер-класс для избирателей о том, как снять свое видео.  

КВ
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