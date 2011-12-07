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Как в Казани зимуют памятники и скульптуры

Зима интересна тем, что придает необычный вид совершенно обычным и привычным вещам. Помните, как фантастически в конце декабря смотрелись деревья, окутанные голубовато-белым покрывалом инея? «КВ» решили внимательно посмотреть, как выглядят в январе после снегопадов памятники и скульптуры в центре города.
У площади Тысячелетия задумался дракон Зилант. На его облик зима практически никак не повлияла:на этой скульптуре почти нет снегаНавес над памятником Коту Казанскому тоже щедро засыпан снегом. А сам он все так жевальяжно лежит в своем кресле, демонстрируя, что ему мороз нипочемЗнаменитый павлин под кремлем, который летом покрывается цветами, поменял окрас.Сейчас он темно-серый, поскольку накрыт специальной сеткойА мячи у издательства аккуратно накрыты деревянными саркофагами В начале улицы Баумана стоит недавно появившаяся скульптурная композиция «Конь-страна».Размещенная на конской спине татарская деревня вся в снегу, но при этом хорошо просматриваетсяСо снежной шапкой на крыше красуется на улице Баумана екатерининская каретаБауманские лягушки выглядят под снегом так, будто им немного холодно А закаленной Водяной, или Су анасы, похоже, вообще все равно, какое сейчас время года: она погружена в свои мысли Пару интересных деталей добавил снегопад и в образ ученого Льва Гумилева в начале улицы Петербургской.Кажется, что у него на плечах теперь появились погоныА вот волк Забивака, символ прошедшего футбольного мундиаля, кажется, немного озябЭтому бронзовому льву на улице Баумана никакой мороз не страшен
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