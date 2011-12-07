В Казани уборкой улиц от снега занимаются 428 рабочих и 476 единиц техники

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В Казани уборкой улиц занимаются 428 рабочих и 476 единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии.
«На дорогах за сутки использована 961 тонна противогололедных материалов. С начала сезона дорожные службы использовали более 40,5 тыс. тонн противогололедной смеси», — уточнили в ведомстве.
С начала зимнего сезона с городских улиц вывезли более 375 тыс. тонн снега.
Ранее сообщалось о том, что в Казани открылись дополнительные пункты временного складирования снега.