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В Казани уборкой улиц от снега занимаются 428 рабочих и 476 единиц техники

С начала зимнего сезона с городских улиц вывезли более 375 тыс. тонн снега.

В Казани уборкой улиц занимаются 428 рабочих и 476 единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии.

«На дорогах за сутки использована 961 тонна противогололедных материалов. С начала сезона дорожные службы использовали более 40,5 тыс. тонн противогололедной смеси», — уточнили в ведомстве.

С начала зимнего сезона с городских улиц вывезли  более 375 тыс. тонн снега.

Ранее сообщалось о том, что в Казани открылись дополнительные пункты временного складирования снега. 

КВ
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