В Казани открылся сезон субботников

Если бы любители оперной музыки и фанаты нашей примадонны - звезды татарстанской оперы Зили Сунгатуллиной, оказались в минувшую пятницу в Ленинском садике, были бы удивлены и даже ошеломлены: прославленная певица вместе со студентами и преподавателями Казанской консерватории собирала мусор с газонов и на аллеях садика. Единственное, в чем прима осталась верна себе, - она и на субботнике, так же, как и на сцене, выглядела безупречно стильно. Все же звездный статус обязывает блистать даже с метлой в руках!Проходившие мимо горожане замедляли шаг не только ради оперной примы. Студентам поднимали настроение и рабочий порыв музыканты духового оркестра. В таких условиях трудиться одно удовольствие, беззаботно улыбаясь, призналась творческая молодежь.Особое внимание городские власти уделяют туристическим маршрутам Казани. В столицу республики ожидается небывалый наплыв гостей уже с начала июня. В эти дни преображается улица Баумана. Открылись после зимней консервации скульптурные композиции, фонтаны. Рабочие моют, по необходимости красят, латают фигуры. Немного осталось и до открытия сезона фонтанов.От многомесячной городской копоти отмылся лидер коммунистической партии - принял освежающий душ памятник Владимиру Ленину на площади Свободы. Поднявшись на верхотуру в люльке подъемника, работница Горводзеленхоза заботливо и старательно мыла шваброй вождю мирового пролетариата лицо, высокий лоб, не забывая про лучистые морщинки, о которых так много раз было написано в детских книжках советских времен. Больше всего пришлось потрудиться, смывая пыль на длиннющем плаще. Такие же водные процедуры, по словам работников городского предприятия, ждут в эти дни все памятники в центре города.Горожане с нетерпением ожидают окончания ремонта на Булаке. Конечно же, не обошлось без споров и критики в адрес авторов проекта благоустройства, но окончательный вариант, который уже сейчас вырисовывается, обещает быть довольно привлекательным. Правда, многие казанцы не могут смириться с деревьями вдоль протока. По их мнению, историческая панорама Булака изменится. Но, как говорится, на вкус и цвет согласия нет - сколько людей, столько и мнений. 20 апреля на субботник вышли сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Экологи усиленно потрудились в парке Молодоженов. Совместно с сотрудниками Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ убрались в саду «Эрмитаж», на набережной озера Кабан по улице Технической и озера Харовое.

Им активно помогали общественные экологи, студенты, волонтеры, молодожены и старшеклассники.Субботник в очередной раз выявил застарелую болячку города-миллионника. Во многих казанских дворах из-под снега появились металлические подснежники - остовы брошенных авто, место которым - в утиль. Сейчас ими интересуется только дворовая ребятня, устраивая на них виртуальные гонки.