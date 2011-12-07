В Казани ограничат движение в центре города в связи с подготовкой празднования 75-летия Победы

В Казани ограничат движение в центре города в связи с подготовкой и проведением празднования 75-летия Победы, сообщили в пресс-службе исполкома города.

Движение будет ограничено до 26 июня, уточнили в ведомстве.

Так, до 6.00 26 июня будет ограничено движение по ул. Театральная (от ул. Дзержинского до Большой Красной), на парковках по ул. Театральная и на площади Свободы (у памятника Ленину), а также по ул. Пушкина (от Карла Маркса до Большой Красной).

23 июня с 12.00 до 22.00 возможно ограничение движения по улицам Карла Маркса, Большая Красная, Толстого, Муштари, Гоголя, Жуковского, Пушкина Театральная, Лобачевского, Карла Фукса, Япеева, Милавского.

С 20.00 23 июня и до 6.00 24 июня будут перекрыта участки по улицам Толстого, Муштари, Гоголя, Жуковского, Пушкина, Театральная, Лобачевского, Карла Фукса, Япеева и Миславского.

24 июня с 5.00 до 6.00 ограничат движение по улицам Толстого, Муштари, Гоголя, Жуковского, Пушкина, Театральная, Лобачевского, Карла Фукса, Япеева и Миславского.