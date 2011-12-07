«Зеленый фитнес» временно остается в интернете

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Проект «Зеленый фитнес» пока не вернется к привычному формату из-за сложной санэпидемиологической ситуации. Об этом сообщили на пресс-конференции, прошедшей на площадке ИА «Татар-информ».
— Мы надеемся на то, что уже в скором будущем ситуация изменится в лучшую сторону. И станем проводить традиционные спортивно-массовые мероприятия под открытым небом, — заявил замминистра спорта РТ Ильдар Садриев.
К слову, во время режима всеобщей самоизоляции в соцсетях была организована серия бесплатных онлайн тренировок. На занятия приглашались все желающие. Приобщиться к спорту могли даже люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры.
Согласно заявлению организаторов,предполагаемая дата возвращения проекта на улицы города - середина июля текущего года.