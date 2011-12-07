«Зеленый фитнес» временно остается в интернете

Проект «Зеленый фитнес» пока не вернется к привычному формату из-за сложной санэпидемиологической ситуации. Об этом сообщили на пресс-конференции, прошедшей на площадке ИА «Татар-информ».

— Мы надеемся на то, что уже в скором будущем ситуация изменится в лучшую сторону. И станем проводить традиционные спортивно-массовые мероприятия под открытым небом, — заявил замминистра спорта РТ Ильдар Садриев.

К слову, во время режима всеобщей самоизоляции в соцсетях была организована серия бесплатных онлайн тренировок. На занятия приглашались все желающие. Приобщиться к спорту могли даже люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры.

Согласно заявлению организаторов,предполагаемая дата возвращения проекта на улицы города - середина июля текущего года.