Авиашоу над Казанкой будут патрулировать казанские вертолеты

В небе над зрителями представят себя вертолеты Ми-8МТВ-1 и легкий многофункциональный «Ансат» — обе машины выпускает казанское предприятие. Открытие праздника авиации — в 15.00, демонстрационные полеты воздушных судов начнутся в 16.20.

На территории Центра семьи «Казан» в этот день развернутся экспозиции, рассказывающие об истории авиационной промышленности в Татарстане.

Будут представлены и модели авиатехники, которые в разные годы выпускал КВЗ и сами винтокрылые машины. Конструкторы подготовили для посетителей праздника и новинку предприятия — «Ансат», предназначенный для патрулирования и использования для помощи при чрезвычайных ситуациях. На вертолете этой модели установлена оптико-электронная система, обеспечивающая круглосуточный обзор, обнаружение и распознавание объектов.