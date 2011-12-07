Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Авиашоу над Казанкой будут патрулировать казанские вертолеты

Вертолеты производства Казанского вертолетного завода примут участие в летной программе авиационного праздника «Я выбираю небо!», который состоится в эту субботу, 25 июля, сообщает пресс-служба КВЗ.

В небе над зрителями представят себя вертолеты Ми-8МТВ-1 и легкий многофункциональный «Ансат» — обе машины выпускает казанское предприятие. Открытие праздника авиации — в 15.00, демонстрационные полеты воздушных судов начнутся в 16.20. 

На территории Центра семьи «Казан» в этот день развернутся экспозиции, рассказывающие об истории авиационной промышленности в Татарстане.

Будут представлены и модели авиатехники, которые в разные годы выпускал КВЗ и сами винтокрылые машины. Конструкторы подготовили для посетителей праздника и новинку предприятия — «Ансат», предназначенный для патрулирования и использования для помощи при чрезвычайных ситуациях. На вертолете этой модели установлена оптико-электронная система, обеспечивающая круглосуточный обзор, обнаружение и распознавание объектов.

КВ
Лента новостей