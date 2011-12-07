Игорь Комаров и Рустам Минниханов посетят набережную Кабана и благоустроенные дворы в Казани

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров прибудет в Казань 23 июля с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Предполагается объезд нескольких объектов, презентация набережной озера Кабан (будет доложено, на каком этапе сейчас находится стадия реализации проекта) и посещение одного из дворов, где реализуется президентская программа «Наш двор»», — уточнили в пресс-службе.

Игорь Комаров совместно с Рустамом Миннихановым оценят работы по кольцеванию набережной озера Кабан, затем ознакомятся с благоустроенными дворами на улицах Бигичева и Глушко.

Также полпред посетит Горкинско-Ометьевский лес.