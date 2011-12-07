Казань заняла четвертое место в рейтинге российских городов для путешествий в августе

Казань заняла четвертую строчку рейтинга российских городов для путешествий в августе. Такие данные приводит сервис бронирования жилья Tvil.ru.

«Рейтинг был составлен на основании данных о бронировании жилья для отдыха туристами на период с 1 по 31 августа 2020 года», — уточняется в сообщении.

Так в Казани туристы останавливаются в среднем на 4,8 ночи, а в сутки тратят на проживание 2 151,7 рублей.

Топ-3 рейтинга возглавляет Санкт-Петербург (3 162 рублей, 6,3 ночи), за ним идет Ростов-на-Дону (2 267 рублей, одна ночь) и Петрозаводск (5 140 рублей, 6,6 ночи).

*Рейтинг составлялся без учета курортов и курортных поселков на Черноморском и Азовском побережьях.