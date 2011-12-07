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Пользователи соцсетей делятся снимками потонувшей из-за дождя Казани

Горожанам приходится снимать обувь и переходить улицу босиком.

В социальных сетях стали появляться фото и видео с затопленным центром столицы Татарстана. На территории города недавно прошел сильный ливень.

На опубликованных фотографиях видно, что уровень воды у казанского автовокзала на улице Девятаева доходит до окна автобуса. Потом замечается и под мостом в сторону речного порта.

Также после дождя была затоплена проезжая часть по улице Островского. Там жителям города пришлось снять обувь и пройтись босиком.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Эдуард Хайруллин опубликовал новый выпуск «Новой Тартарии» про утонувшую Казань 100 лет назад. 

КВ
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