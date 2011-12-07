В Казани за сутки двое детей попали под колеса авто

В Казани за сутки под колесами автомобилей оказались двое детей, сообщили в ГИБДД по Казани.

21 июля в 11.35 на улице Камалева 37-летняя водитель «Рено Аркана» не уступила дорогу 7-летнему пешеходу и сбила его на «зебре». Мальчик ушиб правую руку.

В этот же день в 16.00 на улице Бигичева 21-летний водитель «Киа Рио» не выбрал безопасную скорость при выезде со двора и сбил 9-летнего мальчика. Ребенок получил травму головы и ссадины спины и руки.