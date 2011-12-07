В торговых центрах Казани упал покупательский ажиотаж

Корреспондент «Казанских ведомостей», пройдясь по некоторым торговым центрам, убедилась: ажиотаж первого дня прошел - покупательский спрос вошел в спокойное русло.

В день, когда постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным вступило в силу, и долгожданный населением момент открытия торговых центров наступил, соцсети запестрили фотографиями, на которых казанцы чуть ли не штурмом брали магазины в некоторых ТЦ.

Почти возле каждого магазина выстраивалась длиннющая очередь. Нервы некоторых покупателей от томительного ожидания были взвинчены, что доводило до небольших стычек.

Подобное было, когда население массово штурмовало продуктовые полки, скупая гречку и консервы про запас. Время показало, что порыв этот оказался паническим - магазины до сих пор заполнены этими продуктами под завязку.

Для того чтобы прошел ажиотаж в вещевых и прочих непродовольственных магазинах, понадобилось гораздо меньше времени - всего 2 дня.

У Альбины Мухаметзяновой еще с допандемических времен остался подарочный сертификат. Отоварить она его собралась в воскресенье - в свой единственный выходной день.

- Готова была к давкам на подходе в ТЦ, у дверей магазина, но все на удивление оказалось спокойно, - признается девушка. - Покупателей очень мало, все больше зевак. Возможно, если бы не сертификат, я бы еще не пришла в торговый центр. Зарплата после вынужденного двухмесячного отдыха совсем маленькая. Едва хватает на еду, оплату коммунальных платежей и ипотеки...

Продавец ювелирных изделий Марина Никифоркина подтверждает слова Альбины.

- Живенько в торговом центре было в первый и второй дни, - рассказывает она. - Горожане, многие с детьми, пришли по старой привычке - потусить в ТЦ, развлечь малышей, вкусно перекусить. Но как прежде, если и будет, то очень нескоро.

И, похоже, девушка права. Детские площадки, семейные развлекательные центры пока не открылись. В фуд-корте нельзя, как раньше, сидеть большой компанией. На столах предупреждение о том, что могут разместиться не более 4 посетителей. И столы сейчас стоят друг от друга на определенном расстоянии.

Столовая на улице Декабристов еще до пандемии была популярной. Меню разнообразное, качество еды неплохое, два просторных зала. Даже в пик обеденного перерыва находилось место всем.

Режим самоизоляции предприятие общепита пережило. И несмотря на потери и увольнения, все же осталось на плаву. Готовили на заказ, продавали блюда навынос. И вот наступил день, когда столовая наконец-то открыла свои залы для обслуживания посетителей.

Уже со входа становится понятно, что руководство предприятия дорожит возможностью полноценно работать. Всюду предупреждения о необходимости соблюдать требования санитарной гигиены. Сами работники столовой строго в масках и перчатках. К слову, это наблюдение касается всех продавцов магазинов, в которых корреспондент побывала во время репортажа. Рвение к соблюдению требований объяснимо - штрафы платить никому не хочется.

Кстати

Согласно постановлению Кабмина РТ №591 от 15 июля объекты розничной торговли могут работать при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут находиться в торговом зале. На одного человека должно приходиться не менее 4 кв. метров свободной площади.

Допускается работа мест общественного питания, в том числе кафе и ресторанов. Столы должны располагаться друг от друга на расстоянии 1,5 метра, за столом может находиться не более четырех человек, а заполняемость должна быть не более половины от всех мест в помещении.

Также разрешено проводить банкеты на открытом воздухе при соблюдении соответствующих требований. На одного человека должно быть не менее 4 кв. метров, а общее число гостей не должно превышать 50 человек. Также на банкеты будут распространяться требования по социальному дистанцированию, сообщается на сайте правительства РТ.