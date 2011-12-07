Нацбиблиотека РТ поборется за звание «Здание года 2021»

Национальная библиотека РТ поборется за звание «Здание года 2021» по версии премии ArchDaily & Strelka Award. Об этом рассказали в пресс-службе библиотеки.

Принять участие в голосовании можно до 25 августа на сайте ArchDaily в номинации «Здание года» по ссылке.

Заявка была отправлена московским архитектурным бюро «Хора», реконструировавшим здание татарской библиотеки. Ранее команда архитекторов уже занималась созданием ряда проектов библиотек Москвы.

По словам организаторов, главная задача премии – открывать новых талантливых архитекторов, способных менять города в лучшую сторону, а также внести свой вклад в развитие архитектуры городов не только России, но и других стран.

Участников конкурса выберут редакции ArchDaily и Strelka, а определят победителей сами читатели.

Список победителей появится на сайте 26 августа, и, если Нацбиблиотека РТ окажется в их числе, продолжить голосование можно будет до первого сентября.

Напомним, что открытие обновленного здания Национальной библиотеки РТ состоялось 20 марта.