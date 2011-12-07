На строительство Вознесенского тракта в Казани выделят еще 5,7 млрд рублей

Строительство четырех очередей Вознесенского тракта в Казани обойдется республике более чем в 5,72 млрд рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Будут выполнены работы по озеленению, прокладке автомобильной дороги, установке светофоров, канализации, строительству съезда на улице Родины. Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2023 года.

Напомним, что строительство первой очереди обойдется Татарстану в 12 млрд рублей.

Также на строительство части Вознесенского тракта, где будет три подземных и один надземный переходы, выделили 6,3 млрд рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что власти республики утвердили проект строительства Вознесенского тракта. Общая протяженность тракта в будущем составит 11,7 километров.