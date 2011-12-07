В Казани откроют астропарк на территории старейшей обсерватории

На территории Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта КФУ в Казани откроют астропарк. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Открытие запланировано на 25 сентября. В программе праздничного мероприятия открытие нового выставочного павильона научно — просветительского центра КФУ «Астропарк» и культурно — развлекательная программа. Для студентов будет также организован праздник «Равноденствие», в честь которого организуют демонстрацию полнокупольных фильмов в планетарии и выставку оптических телескопов.

Известно, что среди гостей праздника будут присутствовать Государственный советник республики Татарстан Минтимер Шаймиев и заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров.

Праздничные мероприятия начнутся в 13:00.