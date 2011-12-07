Васильевская библиотека готовится к новоселью!

Сотрудники библиотеки приходят на работу с обязательной бутылкой воды, чтобы можно было попить чай и руки сполоснуть. Для книг условия тоже не лучше. Почти две трети библиотечного фонда, это примерно 6 тысяч томов, хранится на холодной веранде - в теплой половине дома, небольшой комнате, всем книгам места не хватает. О необходимости переезда храма книги в другое более подходящее для него помещение говорили уже давно. И вот наконец у библиотеки появились реальные перспективы на светлое будущее.

На днях мы побывали в поселковой библиотеке еще раз. Заведующая библиотекой Галина Ветлугина рассказала о том, что их небольшой коллектив готовится к долгожданному переезду - храм книги разместится в старом здании васильевской школы №2. Сейчас там идет капитальная перестройка. От школы остались только стены. Внутри убрали все перекрытия, крышу, потолки, полы. Всю его «начинку» меняют полностью. После реконструкции это будет современное здание. На втором этаже там расположится музыкальная школа, где у всех классов, как и положено, будет звукоизоляция, а первый этаж займет библиотека, а также художественная школа. В пристрое разместится спортивный зал. Конкретной даты сдачи здания пока нет. Но обещают, что к маю 2015 года все работы завершатся. - Места там нам вполне хватит. У нас будет четыре просторных зала общей площадью примерно 160 квадратных метров. А здесь нам приходится ютиться на 50 «квадратах». К тому же там будут высокие потолки, на стеллажах можно будет разместить больше книг, - делится радостными новостями Галина Николаевна. - Соседство с художественной и музыкальной школами не смущает. Наоборот! Дети - главные наши читатели. Сейчас художественная школа находится на другом конце Васильево. В библиотеку ребятам приходится ехать через весь поселок на автобусе, а потом снова возвращаться домой. А там все будет рядом. Еще один плюс - как раз напротив нового здания находится Дом культуры. Люди, которые приходят туда, по пути смогут заходить в библиотеку. Мы очень ждем новоселье, готовимся к нему и уже представляем, как замечательно там все будет! А пока Галина Николаевна провела экскурсию по старой библиотеке. На веранду без верхней одежды заходить не рекомендуется: здесь реально холодно. Книги сложены и перевязаны в аккуратные стопки, давно готовы к переезду.- Вот здесь, у входа, - книги, которые чаще всего спрашивают читатели. Если им необходима какая-то другая литература, приходится искать в стопках. Многие жители Васильево пакетами, мешками приносят нам книги. Говорят: «Мы сделали дома ремонт, книги в новый интерьер не вписываются. На помойку их выбрасывать жалко, лучше отдадим в библиотеку». Благодаря жителям поселка с классикой российской и зарубежной у нас проблем нет. Это издания разных лет. Приносят нам и новые книги. Так пополняется наш библиотечный фонд. Комментарий заместителя руководителя Исполнительного комитета поселка Васильево Нины Павловой: - Мы очень рады за нашу библиотеку. В новом современном здании будет светло, тепло, уютно, комфортно для всех. Там будут созданы все условия для людей и книг. В обновленной школе откроется настоящий культурный центр для детей нашего поселка: здесь и музыкальная школа, и художественная, и спортивный зал. Пока ребята на занятиях, родители, бабушки и дедушки, ожидая их, смогут посидеть в читальном зале, почитать, полистать газеты, журналы или просмотреть новостные сайты. И проверить свою электронную почту в компьютерном зале библиотеки.