В Казани о комсомоле напомнит обновленный парк

Парк «Комсомолец» располагается вдоль улицы Комарова, когда-то рядом находился кинотеатр с одноименным названием. За сохранение этой зеленой зоны несколько лет боролась группа активных горожан, живущих в этом районе. Люди писали обращения в исполком, объединялись в соцсетях, по мере возможности проводили в парке субботники и постоянно информировали о своих продвижениях в деле спасения зеленой зоны.Вода камень точит, так и усилия неравнодушных жителей микрорайона «Танкодром» не прошли даром. Исполком Казани внял настойчивым просьбам, и парк «Комсомолец» был включен в программу реконструкции парков и скверов 2018 года. А затем началась работа над проектом, были встречи с жителями, на которых обсуждалась его концепция, учитывались замечания населения.Сейчас первый этап реконструкции парка подошел к финишной прямой. Вместо непроходимых зарослей с тропками, по которым после дождя пройти было невозможно, широкие прогулочные дорожки. Есть площадка для выгула собак. Вдоль тротуаров установлены фонари. Правда, вот уже несколько дней они не горят, и жители заволновались, что освещения в парке не будет. Строители успокаивают, мол, все нормально, просто идет процесс подключения сетей.В парке установили много удобных широких скамеек. Их так не хватало пожилым людям и мамам, гуляющим здесь с детьми.- Раньше стояли всего три грубые лавки, да и они всегда были заняты пьяными компаниями, - говорит местная жительница Любовь Тагировна, любительница скандинавской ходьбы. - Сделаешь замечание выпивохам, получишь от них матерное напутствие. Сейчас тут и атмосфера поменялась. Для нас, кто ведет здоровый образ жизни, созданы все условия. Можно ходить по ровным дорожкам, можно на площадке воркаута потренироваться. Не смейтесь, бабушки тоже не прочь на силовых тренажерах позаниматься.Что касается скамеек, то это настоящие парковые диваны с широкими и высокими спинками. Расставлены они вдоль главной аллеи. К тому же построено несколько красивых деревянных беседок, где тоже можно посидеть с друзьями, почитать книжку, полюбоваться открывающимися видами.Асгат Латыпов - дедушка с 6-летним стажем. У него два внука и две внучки. - Когда родилась старшая внучка, я почти каждый день гулял с ней в этом лесочке, - рассказывает Асгат Азатович. - Признаться, страшно было отпускать сюда дочку или жену на прогулку с коляской. Это место облюбовали алкоголики и, так сказать, криминальные личности. Первые напивались здесь, вторые их грабили. Обстановка до того дошла, что даже полиция вынуждена была каждый день патрулировать этот район. Слава богу, сейчас подобные безобразия в прошлом. Гуляю с младшим внуком по новым дорожкам и радуюсь, как и все местные жители. Надо бы только очистить деревья от молодой поросли, чтобы парк приобрел ухоженный вид. Обещают весной заняться этим. Поживем - увидим.Готова игровая зона, которую авторы проекта назвали «Поход пионера». Площадка - настоящая находка для детворы, которая любит полазить, попрыгать. Здесь стоят каркасные башни, а канатные тоннели соединяют их с горкой. Вокруг башен - качели, разнообразные лазалки, зона для экспериментов с увеличительными стеклами и элементами, которые развивают тактильные ощущения. Несмотря на приятные перемены, активисты не хотят успокаиваться. Они уже живут будущим годом и переживают о начале второго этапа благоустройства, который пройдет в сквере с фонтаном по улице Карбышева.- Нам очень хочется вернуть фонтан, потому что он и прилегающая территория были любимым местом прогулок для местных жителей, - говорит представитель инициативной группы жильцов микрорайона «Танкодром» Татьяна Латыпова. - Сейчас фонтан в плачевном состоянии: бетонная чаша треснула, в ней скапливается мусор, все заросло. Когда было общественное обсуждение, проект предусматривал благоустройство этой территории, строительство детской и спортивной площадок, но включат ли сквер с фонтаном в программу реконструкции 2019 года, будет ли финансирование из республиканского бюджета - вопросы пока открытые.