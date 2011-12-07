60 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике в Казани

В сегодняшнем общегородском субботнике в Казани приняли участие более 60 тысяч человек. В их числе сотрудники 1900 предприятий, мэр города Ильсур Метшин и сотрудники Исполкома, сообщает мэрия столицы РТ.

Всего для уборки, которая проходила во всех районах города, было задействовано 450 единиц техники, а вывезено в ходе нее 9,4 тыс. куб. м различного мусора.

Отмечается, что завтра, 25 апреля, субботник пройдет в парке «Черное озеро». При этом каждый его участник может получить призы - сертификат на две тысячи рублей в магазин эко-товаров и наборы микрозелени.

Чтобы их заполучить необходимо выложить фотографию с субботника в своем аккаунте в Instagram с хештегом #казаньнасубботнике и отметиться в комментариях под конкурсным постом. Итоги конкурса будут подведены 28 апреля.