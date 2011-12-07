В Казани зафиксировали 198 фактов самовольного захвата земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

По сообщению республиканского ведомства, это нарушение земельного законодательства является наиболее распространенным на территории Татарстана. К такому заключению сотрудники Росреестра по РТ пришли в ходе проверки двух тысяч земельных участков.

Только за текущий год специалисты выдали 1,4 тыс. предписаний, а оштрафовали нарушителей в общей сложности на 4,7 млн рублей. Чаще всего споры возникают, когда соседи не могут поделить землю и переносят забор за пределы своего участка.

Так, например, в Казани зафиксировали 198 фактов самовольного захвата земельных участков, а в Челнах – 145. Также в антирейтинге находятся Заинский, Нижнекамский и Рыбно-Слободский районы республики.