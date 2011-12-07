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Лауреаты и победители фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» начали записи видео-визиток для поступления в творческие вузы России

Победители фестиваля «Созвездия-Йолдызлык» имеют возможность обучаться за счет бюджета республики в Российском институте театрального искусства (РИТИ-ГИТИС). Такая традиция существует уже 15 лет. И она остается неизменной.

В этом году пандемия коронавирусной инфекции изменила порядок проведения вступительных экзаменов в творческие вузы. ВГИК, ГИТИС и Театральный институт имени Щукина проводят предварительные просмотры абитуриентов в онлайн-формате. Абитуриентам необходимо присылать в приемную комиссию по интернету актерские визитки, снятые на видео. Такой порядок привел к тому, что количество заявок от будущих абитуриентов увеличилось в несколько раз. В такой ситуации многое зависит от профессионального качества видео-визиток. 

Татарстанские ребята могут записать свои презентационные визитики в видеостудии фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», которая была создана благодаря поддержке президента РТ Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».

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