Из Казани открываются регулярные прямые рейсы в Саратов

В Международном аэропорту «Казань» сообщили о возможности выполнения рейсов из столицы Татарстана в Саратов. Авиаперевозчиком выступит авиакомпания Red Wings.

По информации пресс-службы, рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.

«Загрузка на первый рейс составляет 80 процентов, что является достойным показателем», — сказал директор по стратегическому развитию аэропорта Казани Андрей Лопатин.

По его словам, из столицы РТ уже есть рейсы в Уфу, Самару, Нижний Новгород и Оренбург.