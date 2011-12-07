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Из Казани открываются регулярные прямые рейсы в Саратов

Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

В Международном аэропорту «Казань» сообщили о возможности выполнения рейсов из столицы Татарстана в Саратов. Авиаперевозчиком выступит авиакомпания Red Wings.

По информации пресс-службы, рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. 

«Загрузка на первый рейс составляет 80 процентов, что является достойным показателем», — сказал директор по стратегическому развитию аэропорта Казани Андрей Лопатин.

По его словам, из столицы РТ уже есть рейсы в Уфу, Самару, Нижний Новгород и Оренбург. 

КВ
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