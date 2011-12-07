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Казань приняла первый рейс самолёта имени Мусы Джалиля

Потомки поэта прибыли в столицу Татарстана эти рейсом.

Первый рейс по маршруту Москва - Казань самолета Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот», названного в честь великого поэта Мусы Джалиля, сегодня встречали в Международном аэропорте Казани.

В торжественной церемонии участвовал президент республики Рустам Минниханов.

«Муса Джалиль - это герой не только для Татарстана, но всей нашей страны. Его подвиг будет вечным. Сегодня, 24 июня, как и 75 лет назад, мы провели Парад Победы. Очень важно, что в такой день этот самолет прибыл сюда», - приводит слова Минниханова ИА «Татар-информ». 

Среди пассажиров первого рейса были родственники поэта и официальные лица. Прибывших встретил оркестр Казанского танкового училища, исполнивший марш Салиха Сайдашева.

КВ
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