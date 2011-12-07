На присоединенной к Казани территории начали строить новый спортивный комплекс

В Татарстане появится новый спортивный комплекс, который расположится на присоединенной территории к Казани. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Как рассказала замначальника Управления архитектуры и градостроительства города Анастасия Латыпова, спортивный комплекс для проведения тренировок и соревнований по лыжным гонкам и биатлону появится на присоединенной к Казани территории Лаишевского района Татарстана.

Его строительство уже началось. Длина трассы на базе составит 5 километров, а ширина — 12 метров. Потренироваться там смогут новички и профессиональные спортсмены, как зимой, так и летом.

Закончить строительные работы планируют уже в этом году.