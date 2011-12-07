Останки старого фундамента обнаружили у казанского Кремля

Археологи Академии наук Татарстана начали выяснять имеет ли историческую ценность находка, обнаруженная дорожниками вовремя прокладывании трубы. Об этом передает «ТНВ».

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Дорожники обнаружили старый фундамент во время земляных работ у казанского Кремля. Тогда Иван Гущин рассказал, что пока работы временно приостановили, а на место отправили сотрудников отдела археологии, контроля и надзора.

Сейчас же по приезду специалистов из комитета по охране культурного наследия Татарстана выяснилось, что останки старого фундамента у участка фрагмента кирпичной стены на известковом растворе являются отложениями конца XIX - начала XX веков.

Как отметил начальник отдела охранных исследований Института археологии Академии наук РТ Ильнур Мирсияпов, мощность стен и характер постройки могут говорить о гражданском или общегородском строении. Поскольку ранее исследования там не велись, говорить, что именно они обнаружили пока не известно. Результаты экспертизы будут готовы через 2 недели.