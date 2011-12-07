Прием заявок на участие в конкурсе создания нового театра Камала завершился

Прием заявок на участие в Открытом международном конкурсе на разработку архитектурной концепции Татарского государственного Академического театра им. Галиаскара Камала завершился. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе театра.

В конкурсе приняли участие 537 архитекторов не только из республики Татарстан и России, но и из зарубежных городов. Среди них Барселона, Гаага, Мумбаи, Нью-Йорк, Шанхай и многие другие.

Конкурсанты предоставляли портфолио из минимум 5 своих проектов и эссе, где раскрыта ключевая идея развития территории Театра Камала. Важное условие — учесть уникальный имидж, национальную значимость и потенциал местоположения на берегу озера Кабан.

В октябре жюри под председательством мэра Казани Ильсура Метшина определит 7 финалистов, которые создадут и представят на конкурс проекты нового здания театра. Победителя объявят 3 февраля 2022 года.