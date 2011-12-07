Глава Минмола РТ встретится с митинговавшей молодёжью

Министр по делам молодёжи Татарстана Дамир Фаттахов встретится с молодыми людьми, участвовавшими в акции протеста 23 января. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель Минмола РТ Тимур Сулейманов.

«Наша задача как министерства — работать со всеми. И с той молодежью, которая вышла в субботу, и с той, которая не вышла. Для этого сегодня есть все инструменты. Вместе с тем министр принял решение встретиться очно с участниками митинга», — сказал чиновник.

Он отметил, что благодаря данной встрече «мы сможем более точно понимать повестку каждого конкретного молодого человека, который решил таким образом проявить свою гражданскую позицию». Участники митинга смогут предметно высказать свою точку зрения.