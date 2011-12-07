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В Казани объявлен конкурс на лучший дизайн второй линии метро. Организатором конкурса выступает «Татинвестгражданпроект».
«Основная цель Конкурса — создание архитектурных концепций интерьеров общественных зон четырех станций Казанского метрополитена», — сказано в сообщении.
Заявки начали принимать с 25 января и завершат 19 марта. Участникам нужно выполнить предложенное задание по станциям метро: ул. Академика Сахарова, 100-летие ТАССР, 10-й микрорайон, ул. Юлиуса Фучика.
Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей. Подробности конкурса на сайте.