В Казани побит температурный рекорд 1985 года

Сегодня в столице Татарстана установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, 25 января на авиационной метеостанции Казань-Сокол столбик термометра показал +2,7 градуса. Отмечается, что 35 лет назад он показывал +2,4.

Завтра, 26 января, по информации синоптиков будет облачно, днем с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, локально появится туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью -2..-7˚, максимальная температура воздуха днем -4..+1˚. На дорогах сильная гололедица.