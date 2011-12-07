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В Казани побит температурный рекорд 1985 года

25 января столбики термометров показали +2,7 градуса, а 35 лет назад он показывал +2,4.

Сегодня в столице Татарстана установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, 25 января на авиационной метеостанции Казань-Сокол столбик термометра показал +2,7 градуса. Отмечается, что 35 лет назад он показывал +2,4.

Завтра, 26 января, по информации синоптиков будет облачно, днем с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, локально появится туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью -2..-7˚, максимальная температура воздуха днем -4..+1˚. На дорогах сильная гололедица. 

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