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Жители Салмачей пожаловались на переполненные автобусы

Салон автобуса №90 был так переполнен, что его водитель впускал пассажиров к себе в кабину.

Жители казанского микрорайона Салмачи пожаловались на переполненные автобусы 90-го маршрута.

В социальных сетях сообщили, что накануне в субботу салон автобуса был так переполнен, что его водитель впускал пассажиров даже к себе в кабину. По словам очевидцев, хоть они и понимают, что это неправильно, но выражают огромную благодарность за понимание таким водителям.

Также в комментариях казанцы писали, что интервал между автобусами — 40 минут. Пользователи отмечают, что такая ситуация наблюдается ежедневно. 

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