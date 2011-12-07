Жители Салмачей пожаловались на переполненные автобусы

Жители казанского микрорайона Салмачи пожаловались на переполненные автобусы 90-го маршрута.

В социальных сетях сообщили, что накануне в субботу салон автобуса был так переполнен, что его водитель впускал пассажиров даже к себе в кабину. По словам очевидцев, хоть они и понимают, что это неправильно, но выражают огромную благодарность за понимание таким водителям.

Также в комментариях казанцы писали, что интервал между автобусами — 40 минут. Пользователи отмечают, что такая ситуация наблюдается ежедневно.