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В Казани для коронавирусных пациентов развернут койки в больнице №16

Еще в 9 казанских больницах размещаются пациенты с диагнозом COVID-19.

В Казани для лечения больных коронавирусом планируют оборудовать больницу № 16, сообщил начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Он также уточнил, что в настоящее время коронавирусных больных размещают в девяти учебных учреждениях: РКБ, РКИБ, ДРКБ, клинической больнице № 7, детской больнице № 1, клинической больнице № 2, госпитале для ветеранов войн, городской больнице № 11 и Высокогорской ЦРБ.

Открытие госпиталей в Казани необходимо для сосредоточения пациентов с пневмонией в центральном округе.

«Такая централизация пациентов с подозрением на пневмонию или с диагнозом „пневмония“ позволила нам повысить эффективность лечения этого диагноза», — сказал Жаворонков.

Напомним, в Казани продолжается строительство новой инфекционной больницы на 232 койки с возможностью увеличения койко-мест более чем в два раза. 

КВ
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