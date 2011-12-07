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В Казани протестируют систему «Зеленая волна», которая призвана спасти город от пробок

«Зеленая волна» позволит водителям проезжать улицы с минимальным количеством остановок на светофорах.

В Казани на участке от проспекта Универсиады до Кремля протестируют систему «Зеленая волна», которая должна сократить пробки в час пик, сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

«В центральной части города для улучшения транспортной обстановки и исключения заторовых ситуаций в часы пик по проспекту Универсиады, улицам Тихомирнова, Профсоюзная и Ташаяк в соответствии с разработанной концепцией ведется проектирование новых адаптивных светофорных объектов для организации „зеленой волны“», — уточнил Куляжев.

До конца 2020 года аналогичные изменения планируют ввести на перекрестках улиц Бутлерова и Тихомирнова, а также Баумана и Право-Булачная.

Автоматическая система «Зеленая волна» обеспечивает непрерывное движение машин с минимальным количеством остановок на светофорах.

КВ
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