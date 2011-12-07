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В Казани возобновляются кинопоказы «Время кино у озера Кабан»

Посмотреть короткометражные фильмы можно завтра, 26 мая, в 20:30.

В столице Татарстана возобновляются кинопоказы под открытым небом. «Время кино у озера Кабан» состоится завтра, 26 мая, сообщается на странице пространства в Instagram.

Пришедшим на кинопоказ представят литературный альманах из каталога Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә». Всего зрители увидят пять разножанровых короткометражных фильмов: «Тукай в Уральске», «Наташина мечта», «Вий», «Небытие», а также «Screenlife: альтернативная история любви Владимира Маяковского и Лили Брик».

Начало всех показов в 20:30. Есть возрастное ограничение: 16+. Вход свободный. 

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