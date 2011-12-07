В Казани после капремонта открыли ДК им. Саид-Галеева

В Казани в Дербышках после капремонта открыли ДК им. Саид-Галеева. В торжественном открытии приняли участие президент РТ Рустам Мииннихнов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, а также замминистра культуры РФ Владимир Осинцев и мэр столицы РТ Ильсур Метшин, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Работы удалось завершить в срок, несмотря на сложности, возникшие в связи с пандемией и возникшими экономическими трудностями, уточнил Хуснуллиин.

«У нас еще несколько серьезных объектов в 2020 году. Это Алафузовский театр, Дворец культуры железнодорожников в поселке Юдино, культурный центр «Чулпан» и ряд других проектов», — уточнил Минниханов.

Напомним, ДК им. Саид-Галеева более построен в 1959 году и является памятником архитектуры сталинской эпохи. Капремонт дома культуры стартовал в 2019 году. Во время работ большое время уделили реставрации, так как помещения оформлены уникальными авторскими люстрами и бра, а также лепниной, выполненной в мастерских Ленинграда.