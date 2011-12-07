Картошка на ярмарках - товар номер один

В этом году городские власти подготовили 14 площадок для субботних сельскохозяйственных ярмарок и 9 площадок для ежедневной торговли фермеров и дачников. Мы для покупок выбрали ярмарку на пересечении проспектов Амирхана и Ямашева, организованную на парковочной территории крупного торгового центра. Понравилось, что находится она рядом с большой транспортной развязкой. Можно без труда добраться и уехать с полными сумками на автобусе, трамвае или троллейбусе, причем в разные районы города. Помнится, лет семь назад казанские ярмарки проводились как праздники. Обязательная сцена-пятачок, на которой выступали артисты сельских клубов. Как правило, обширный обжорный ряд со всевозможной выпечкой, шашлыками, напитками. Сейчас ярмарки больше походят на обычные рынки, такие раньше называли колхозными. Товар доставлен напрямую от сельчан. Продавцы предлагают, горожане прицениваются и покупают.- Каждый ищет свою выгоду, вот и мы не исключение, - говорят молодые фермеры из Заинского района, которые привезли на продажу овощи. - Ярмарка дает нам возможность сбыть продукцию. Но если мы будем распыляться на культурные мероприятия, то придется часть прибыли тратить на эти цели, а это невыгодно. И так терпим транспортные расходы, но без них никак. А без артистов можно прожить.Чтобы успеть утром занять место и разложить товар, сельчанам приходится выезжать в столицу затемно. Поспать практически не удается, если только подремать часок до прихода первых покупателей. А они не заставляют себя ждать. В 7 утра появляются ранние «пташки» - кто с сумкой-тележкой, кто на машине. «Кто рано встает, тому Бог подает», - пошутил по такому случаю мужчина, загружая в багажник отечественного внедорожника мешки с картофелем и луком. К слову, в рейтинге самых востребованных товаров на ярмарке именно картошка и лук занимают первое место. Цена им 12 и 15 рублей соответственно. Мы стали свидетелями, как горожане выстроились в очередь за картошкой из Сабинского района. Надо успеть купить и при этом сэкономить. Торговля настолько бойкая, что уже к полудню сельские грузовики и прицепы пустеют. Можно, конечно, купить картофель позже, но спокойнее сделать это сейчас, выбрав то, что нравится. На втором месте в ярмарочном рейтинге - морковь, капуста, свекла. Эти овощи в городской квартире в большом объеме сохранить сложно, поэтому казанцы покупают их сейчас для заготовок.- Капусту квасить пока рано, а мариновать со свеклой и морковью в самый раз, - рассуждает жительница Ново-Савиновского района Альфинур Марданшина. - Мне от свекрови достался в наследство просто сумасшедший по вкусноте рецепт, да и по красоте - капустка получается цвета фуксии. Специально сегодня пришла закупаться овощами. Наберу - и за кухонный стол, делать заготовки.На почетном третьем месте - бакалея: сахарный песок, мука, крупы и макаронные изделия. Хорошая экономия получается на сахарном песке, особенно если брать мешками. 50 кг продают за 1,5 тысячи рублей.Вслед за бакалеей охотно покупают казанцы молоко, молочные продукты и мясо. Цена 1 литра молока жирностью 3,2% - 30 рублей, творог 9-процентной жирности (вкус - ум отъешь!) - 120 рублей, густая деревенская сметана (ложка стоит) - 150 рублей за кило.На мясе тоже можно хорошо сэкономить. Свинина - от 200 до 320 рублей, говядина и телятина - от 280 до 320 рублей. Фермеры из Кайбицкого района привезли дополнительно на продажу субпродукты: сердце - 220 рублей, печенку - 270, легкие - 50, почки - 70, языки по 500 рублей за килограмм. Все свежайшее, незамороженное. Покупай - и сразу на жареху. - Советую взять субпродукты - всего понемногу. Отварить, пропустить через мясорубку, добавить много жареного лука, и получится отменная начинка для пирожков или вареников, - тут же делится рецептом случайная покупательница. - Я про запас делаю, убираю в морозилку, при необходимости использую.Ну как тут не купишь, когда так вкусно рассказывают!На последнем, пятом, месте нашего рейтинга речная рыба (лещи, сазаны, щуки по 150 рублей кило), мед (300 руб.), куриные яйца, мясо индейки (280 руб.) и деревенские куры (200 рублей).- Вот все хорошо, но мало одной субботы! - узнав, что мы из газеты, спешит высказаться пенсионерка Ираида Николаевна. - Сейчас многие работающие имеют плавающий график. Эти казанцы не могут купить себе картошку на зиму подешевле. Да и нам, пенсионерам, кто поможет привезти домой тяжелые мешки, если дети в субботу работают? Вот бы некоторые районы выезжали на торговлю в субботу, а другие - в воскресенье. КстатиВ Казани универсальные ярмарки проходят ежедневно с 6.00 до 14.00 на шатровых ярмарочных площадках по адресам: пр. Победы, 50а, ул. Липатова, 7, ул. Ю.Фучика, 72, ул. Закиева, 12, пересечение улиц Беломорская и Гудованцева, ул. Дементьева, 7, ул. Академика Лаврентьева, 10, ул. Батыршина, 20, пересечение улиц Ю.Фучика и Ломжинская. Адреса субботних ярмарочных площадок: Авиастроительный район - ул. Ленинградская, 27, пересечение улиц Беломорская и Гудованцева; Вахитовский район - пересечение улиц К.Тинчурина и Татарстан; Кировский район - ул. Краснококшайская, 150/2, ул. Ильича, 1, корп. 1, ул. Батыршина, 20; Ново-Савиновский район - пр. Ямашева, 71а, ул. Академика Лаврентьева, 10; Приволжский район - пр. Победы, 50а, ул. Ю.Фучика, 72; Советский район - ул. Аграрная, 2 - агропромышленный парк «Казань», ул. Закиева, 12, ул. Липатова, 7, пересечение улиц Ю.Фучика и Ломжинская.