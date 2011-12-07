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Казань примет Всемирный конгресс по спортивной медицине в 2024 году

В голосовании за право проведения с Казанью соревновались Лондон, Токио и другие страны.

Казань примет Всемирный конгресс по спортивной медицине в 2024 году. Город, в котором пройдет мероприятие, определили в Афинах. 

«Получить право проведения Всемирного конгресса по спортивной медицине — большая победа для нашего региона", — заявил министр спорта РТ Владимир Леонов, который провел презентацию региона. 

Он также рассказал об опыте проведения масштабных мероприятий в Казани, а также выразил уверенность, что конгресс пройдет на самом высоком уровне.  

Поддержку заявке из Казани оказали федеральный Минспорт и Минздрав, а также Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов. 

Пока известна примерная дата проведения мероприятия: 12 по 15 сентября 2024 года в МВЦ «Казань Экспо». 

КВ
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