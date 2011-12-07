Казань примет Всемирный конгресс по спортивной медицине в 2024 году. Город, в котором пройдет мероприятие, определили в Афинах.

«Получить право проведения Всемирного конгресса по спортивной медицине — большая победа для нашего региона", — заявил министр спорта РТ Владимир Леонов, который провел презентацию региона.

Он также рассказал об опыте проведения масштабных мероприятий в Казани, а также выразил уверенность, что конгресс пройдет на самом высоком уровне.

Поддержку заявке из Казани оказали федеральный Минспорт и Минздрав, а также Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов.

Пока известна примерная дата проведения мероприятия: 12 по 15 сентября 2024 года в МВЦ «Казань Экспо».