Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Казань примет Всемирный конгресс по спортивной медицине в 2024 году. Город, в котором пройдет мероприятие, определили в Афинах.
«Получить право проведения Всемирного конгресса по спортивной медицине — большая победа для нашего региона", — заявил министр спорта РТ Владимир Леонов, который провел презентацию региона.
Он также рассказал об опыте проведения масштабных мероприятий в Казани, а также выразил уверенность, что конгресс пройдет на самом высоком уровне.
Поддержку заявке из Казани оказали федеральный Минспорт и Минздрав, а также Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов.
Пока известна примерная дата проведения мероприятия: 12 по 15 сентября 2024 года в МВЦ «Казань Экспо».