Как казанцы на ярмарке готовятся к Новому году

Корреспонденты «Казанских ведомостей» вместе с горожанами побывали на предпраздничной ярмарке и приценились к деликатесам для новогоднего стола. Хорошая новость для жителей Московского района - на их рынок вернули субботнюю ярмарку. Люди успели соскучиться по ней, ведь им приходилось ездить за продуктами в другие районы, а это поездка на транспорте, много не купишь - тяжело.Расположилась ярмарка вдоль трамвайных путей на улице Энергетиков. По соседству елочный базар. Едва ступаешь на ярмарочную территорию, как охватывает мандраж: купить, купить! И то, и другое, еще килограмм, а лучше два. Все такое аппетитное! Единственное, что может остановить, - это сила воли, а еще сумма наличности в кошельке. Мы составили сметы обильного дорогого новогоднего застолья и не менее обильного, но экономного праздничного меню.Первое, что заметили, - молочных поросят нет в продаже. «Да вы что?! - махнул на нас рубщик мяса. - Кто же в год Свиньи будет есть поросенка? Да и нет их, если только по очень хорошему знакомству у фермеров найдете. А на ярмарку никто не привезет. Лучше давайте я вам филейную часть говядины отрублю».Нет, для дорогого стола обычный говяжий стейк не подойдет. В палатках, где торгуют рыбой, предлагают огромных размеров семгу и форель. Семга за 850 рублей за кило, форель - 750. В одной рыбине не менее трех килограммов - почти 3 тысячи рублей! Но ведь и Новый год не каждый день. В дополнение к красной рыбе можно взять и килограммовое ведерко красной икры за 3200. Продавец гарантирует качество продуктов, предъявляет все документы. Можно от души наделать бутербродов и других деликатесных закусок.Что еще взять на премиум-стол? Почему бы не приготовить тушеного кролика? Хоть и небольшой, но все же выбор есть. За целую тушку просят 750 - 800 рублей. Ну и конечно, никак нельзя без домашней птицы. Кто хоть раз ел копченую утку, тот никогда не откажется от возможности лишний раз полакомиться ею. Отрежешь от такой красоты кусочек, тонкая как бумага кожица легко отслаивается, темное мясо с прозрачным жирком по краю так и просится в рот. А аромат какой!.. Пожалуй, основные вкусовые акценты на дорогой стол к Новому году мы продумали. Рассмотрим более скромный, но не менее вкусный вариант. Главным блюдом стола можно сделать гуся. Каждый год на казанских рынках большой выбор этой птицы - от одной до полутора тысяч за тушку. Если нет возможности взять целую птицу, можно купить кусками по 300 рублей за килограмм. Потроха отдают за 250 рублей за кило. Кстати, из них очень вкусное жаркое в горшочке получается. К потрохам добавить крупно нарезанный картофель, лук, специи и сливочное масло. Соблазнительный запах по всему вашему подъезду обеспечен.Кто не хочет гуся, может приготовить мясо. Выбор на ярмарке хороший: говядина от 280 до 320 рублей за кило в зависимости от части туши. Можно приготовить и первое, и второе. К мясным блюдам понадобятся овощи. Картошка на ярмарке продается за 25 рублей, морковь - 35, лук - 20 рублей за килограмм. А какие румяные и сладкие яблоки из Камского Устья! И всего за 65 рублей. Можно сказать, даром по нынешним временам. И на столе красиво будут смотреться, и в компоте, и для шарлотки хороши.Когда продукты закуплены, самое время пойти на елочный базар. На Московском рынке в основном торгуют деревцами из Марий Эл. Есть сосны, пихты, ели из Перми. Делая покупку, помните одну хитрость - как мы заметили, у входа торгуют по более высоким ценам. Увидев наш интерес к большой пушистой сосне, продавец любезно изложил весь прайс-лист. Метровая елочка у него 500 рублей, а двухметровая сосна - 2 тысячи.Засомневавшись, идем в глубь хвойного базара посмотреть другие предложения. А там цены от марийских продавцов гораздо приятнее: 1,5-метровая сосна за 600 рублей, а такая же елочка - за 500. Можно взять небольшие елочки, которые продавцы мастерски делают из еловых веток. Цена 300 рублей. Мы выбрали сосну высотой 2,5 метра и заплатили за нее тысячу рублей. Словом, ходить надо, прицениваться и искать свою колючую красавицу. Вот такой новогодний расклад получился у нас. Что купить для новогоднего праздника, решать только вам. В любом случае желаем проводить старый год и встретить новый в кругу семьи в веселой теплой обстановке.