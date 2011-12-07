В Казани проверяют автобусы на пожарную безопасность

Изучением причин возгорания занимается специальная комиссия, созданная по поручению мэра Казани. Для проведения совместной проверки в город прибыли представители Минского автомобильного завода, где изготовлены автобусы. Ожидается приезд и специалистов с заводов-изготовителей трамваев из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

О предварительных итогах проверок общественного транспорта столицы на противопожарную безопасность рассказали на встрече с журналистами в ИА «Татар-информ» министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов и председатель комитета по транспорту исполкома Казани Айдар Абдулхаков.

— В двух случаях предварительной причиной возгорания стало замыкание электропроводки вследствие нарушения изоляции в месте перехода кабеля от блока коммутации в кабину водителя и заклинивание вентилятора отопителя салона. В третьем случае причина не установлена, поскольку автобус сгорел полностью. Благодаря профессиональным действиям водительского и кондукторского состава из горящих автобусов были выведены все пассажиры, применены огнетушители, — отметил председатель городского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

Что касается трамваев, то, в отличие от автобусов, они продолжают свою работу.

Принято решение о стопроцентной замене вентиляторов отопителей на всех автобусах марки «МАЗ» на каждом предприятии, включая частных перевозчиков. Также сейчас специалисты устанавливают дополнительные пиропатроны, благодаря которым в случае возгорания срабатывает специальное оборудование. Кроме того, докуплены огнетушители (по два на каждый автобус), ведется замена изношенного электрооборудования, проводят инструктаж с экипажами транспортных средств. Все эти процедуры планируется завершить до 31 декабря. Айдар Абдулхаков предупредил, что на время проведения работ возможно увеличение интервалов движения автобусов.

Отметим, что замена автобусов в Казани происходит в плановом порядке по истечении 10-летнего срока их эксплуатации. В этом году в городе заменили 73 автобуса. Следующая замена планируется в 2022 году. На линии автобусы старше 10 лет не выходят, заверил глава городского комитета по транспорту.

Что касается состояния городского горэлектротранспорта, то председатель комитета по транспорту исполкома Казани Айдар Абдулхаков отметил:

— Пассажирское предприятие «Метроэлектротранс» работает над тем, чтобы рельсовое хозяйство и трамваи были подготовлены в должной мере и обеспечивали полную безопасность движения.

Участники брифинга отметили главный фактор: состояние общественного транспорта в городах и районах Татарстана соответствует тем нормам, которые указаны в правилах и законах.

— Пользоваться общественным транспортом нужно. Какой транспорт выбрать — это по желанию пассажиров. Какой удобнее, тем и надо пользоваться. Он весь у нас надежный. В целом статистика по аварийности с участием общественного транспорта хорошая, но единичные случаи есть — то горим, то не тормозим, то высаживаем. На подобные ситуации реагировать будем моментально. Во всех случаях возгораний действия наших работников были профессиональные. Тем не менее приношу извинения пассажирам, — подвел итоги встречи с прессой глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов.