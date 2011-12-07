Турпоток в Казань в прошлом году упал в два раза

Какие уж тут путешествия по стране и за рубеж! Разве что виртуальные…

Конечно, это обстоятельство сказалось и на посещении туристами Казани. Количество желающих познакомиться с достопримечательностями столицы Татарстана по итогам 2020 года снизилось по сравнению с 2019-м на 52% и составило 1,7 млн человек.

Такие данные в ходе минувшего «делового понедельника» в мэрии Казани сообщила директор городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Средняя загрузка казанских гостиниц в 2020 году составила лишь 37%, тогда как в 2019-м этот показатель был 60%. А 8 объектов гостиничной сферы и вовсе не выдержали простоя из-за ограничений, связанных с пандемией ковида, — персонал пришлось уволить и закрыться ввиду отсутствия постояльцев.

И только после отмены ограничений 5 июня гостиничный бизнес столицы Татарстана начал восстанавливаться. Сейчас номерной фонд города в 245 объектах размещения составляет 8182 номера.

Большим плюсом для Казани стало разрешение местных надзорных органов исходя из санэпидемситуации продлить в новогоднюю ночь работу ресторанов до трех утра. Владельцам ресторанов это позволило организовать в своих заведениях полноценные новогодние программы. Это сразу сказалось на увеличении количества бронирований банкетов жителями других городов России. А ведь в предыдущие годы основное число посетителей в новогоднюю ночь, заказывающих заранее столики в ресторанах, составляли казанцы.

По данным комитета по развитию туризма Казани, в эти новогодние праздники столицу Татарстана посетили на 30 тысяч туристов меньше, чем в 2019 году, но все же гостей приехало вполне достаточное количество для ковидных времен - 140 тысяч человек. В числе первых откликнулись на банкетные предложения Казани жители Москвы и Санкт-Петербурга, где были введены жесткие ограничения на проведение новогодних праздников. За ними последовали в гостеприимную Казань также жители Новороссийска, Ростова, Липецка, Екатеринбурга, Кирова и Самары.

По оценке казанских рестораторов, средняя загрузка ресторанов и кафе в период с 31 января 2020 года по 10 января 2021 года составила 77,4%.

В свободное от посещений ресторанов и кафе время туристы осматривали в том числе и Казанский кремль. Таких здесь в новогодние праздники насчитали 160 тыс. 484 человека. Это, правда, на 17500 человек меньше, чем в 2019 году, но в целом все же неплохо.

Ограничения в перемещениях граждан по России, введенные в марте прошлого года из-за пандемии коронавирусной инфекции, заметно отразились и на перевозчиках, связывающих Казань с остальным миром. Так, например, международное пассажирское авиасообщение было закрыто практически в течение 5 месяцев. Первый международный рейс из Казани отправился в Анталию лишь 21 августа - после отмены ограничений на международное пассажирское авиасообщение.

По итогам 2020 года пассажиропоток составил 2 млн 171 тыс. 601 человек, что на 38% меньше, чем годом ранее. Сейчас из международного аэропорта Казань осуществляются авиарейсы более чем по 42 направлениям, включая зарубежные. Однако это на 30% меньше, чем в 2019 году.

Железнодорожники поступили проще. Чтобы минимизировать свои расходы, они попросту сократили частоту отправления поездов. Так, например, в период с апреля по октябрь 2020 года в связи со снижением спроса на железнодорожное сообщение была сокращена частота рейсов в Казань из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и других городов.

Сейчас количество направлений внутри страны восстановилось на уровне прошлого года, отправиться в путешествие на поезде из Казани можно по 31 направлению.

Больше всего от резкого сокращения пассажирских перевозок пострадал «Татфлот», услугами татарстанских речников в 2020 году воспользовались 55 тысяч человек - это на 40% меньше, чем в 2019 году.

Добавим к этой информации, что в Москве снижение туристического потока составило 46%, в Санкт-Петербурге - 70%, в Екатеринбурге - 71%.

После резкого падения спроса на турпоездки, связанного с ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции, эта отрасль экономики столицы Татарстана начинает постепенно восстанавливаться.

Этого удалось достичь благодаря федеральным и республиканским мерам поддержки туристической отрасли как наиболее пострадавшей из-за пандемии. Льготные кредиты и безвозмездная помощь государства в размере МРОТ (12 тыс. 130 руб.) на человека позволили предприятиям сохранить сотрудников. В свою очередь, сами работодатели тоже постарались минимизировать свои расходы. Например, часть компаний турсферы Казани съехала из офисов и перешла на удаленную форму работу, тем самым оптимизировав расходы в пользу сохранения сотрудников.

Все эти совместно принятые меры позволили не только сохранить по максимуму количество занятых в сфере туризма жителей Казани, но и постепенно увеличить их число. По данным комитета по туризму Казани, сейчас количество занятых в туристическом бизнесе столицы Татарстана выросло на 7%.