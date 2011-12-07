В Казани камеры начали снимать нарушения левых поворотов еще на одном перекрестке

За 4 дня работы камер, фиксирующих нарушителей правил поворота и разворота на одном из перекрестков Казани, оштрафовали более одной тысячи водителей.

В республиканской Госавтоинспекции сообщили, что с 21 по 24 января к ответственности за нарушения ПДД привлекли 1 025 водителей. Управляющие авто пренебрегли правилом, указывающим на знак «Движение прямо или направо», где их и сняли фиксирующие нарушения камеры. Речь идет о перекрёстке улиц Тихомирнова — Роща Фрунзе — Туфана Миннуллина.

Теперь нарушителям грозит штраф от тысячи до полутора тысяч рублей.