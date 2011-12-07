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В Казани накормившую детей пельменями с пола повара отстранили от работы

Нарушение было выявлено благодаря родительскому контролю питания.

После появления жалобы в социальных сетях в казанской школе провели служебное расследование. Повара отстранили от работы, сообщает пресс-служба городского Управления образования.

Известно, что инцидент произошел 23 января во время родительского контроля питания. Тогда одна из мам учеников увидела, как повар, уронив пельмени на пол, положила их в кастрюлю, в которой готовилась еда для школьников. Возмутившись ситуацией, женщина написала об этом в социальных сетях.

После в учреждении прошла проверка, в ходе которой повар признала свою вину.

На данный момент обязанности повара этой школы временно распределены между другими работниками столовой. Сейчас подыскивается новый сотрудник пищеблока.

КВ
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