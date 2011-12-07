План доходного бюджета Казани в 2020 году перевыполнен на 2%

План по доходам бюджета Казани в 2020 году перевыполнен на 2%. Всего бюджет получил профицит в размере 885 млн рублей. Об этом доложил глава финансового управления Ирек Мухаметшин на сессии городской думы.

Также было отмечено, что собственные доходы бюджета составили 16,6 млрд рублей. Поступления на безвозмездной основе отметились суммой в 12,5 млрд рублей.

В 2020 году в бюджет Казани поступило 1,7 млрд рублей неналоговых доходов. Сумма состоит из арендной платы и дохода от продажи земель, и т.д.