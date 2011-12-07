Закрывавшийся из-за дождя экстрим-парк «Урам» в Казани вновь открыт

В Казани вновь открыли закрывавшийся накануне из-за дождя экстрим-парк «Урам». Об этом представители парка сообщили на странице пространства в Instagram.

Напомним, летний сезон в этом году «Урам» открыл 18 апреля. Пришедшие участвовали в стритболе, уличных танцах и обмене вещей и книг. Позже в связи с наступлением пасмурной погоды экстрим-парк закрыли. Все конструкции из-за дождя были скользкими, поэтому кататься на них было крайне опасно.

Сегодня в аккаунте представители «Урам» сообщили, что сейчас он вновь открыт: «Дождь отступил, ветер держится. Одевайтесь теплее и заезжайте, мы открыты».