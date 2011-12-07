В Казани на благоустройство парка «Черное озеро» выделили 75 млн рублей

В Казани благоустроят парк «Черное озеро» за 75 млн рублей, сообщили в мэрии.

«На эти средства будут реконструированы пешеходные дорожки, проведено озеленение, отремонтирована арка, которая сегодня находится в аварийном состоянии — на ней появились трещины, со временем они увеличиваются», — рассказал замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

Он также отметил, что в рамках благоустройства планируется отремонтировать входные группы, дополнительное освещение и камеры видеонаблюдения.

Также планируется исправить некачественно выполненные работы и устранить допущенные ошибки. Будет переделано покрытие пешеходных дорожек — его сделают таким же, как на центральной аллее. А по периметру парка проложат беговые резиновые дорожки.

Кроме того, на территории парка реконструируют два исторических здания: в одном строении откроется ресторан, а в другом — прокат инвентаря, коворкинг и кафе. Временные павильоны будут устранены.