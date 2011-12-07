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В Казани приставы закрыли магазин из-за отсутствия у покупателей средств индивидуальной защиты

На владельца составлен протокол по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС и угрозе ее возникновения».

В Казани приставы закрыли магазин на улице Чуйкова из-за отсутствия у покупателей перчаток и масок, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Продуктовый магазин опечатан на пять суток. На владельца составлен административные протокол по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС и угрозе ее возникновения».

При возобновлении деятельности раньше времени, продавцу грозит административная и уголовная ответственность, предупредили приставы.

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