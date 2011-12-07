В Казани изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов с 1 июля

В Казани с 1 июля изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Так, до 19 июля автобусы № 5, 34, 46 и 63 будут следовать в обратном направлении по проспекту Победы, улицам С. Ахтямова, Н.Жиганова, проспекту А.Камалеева, улице Академика Сахарова, далее по маршрутам. До этого же срока изменятся автобусные маршруты № 45 и № 89 — теперь они будут следовать в обратном направлении по проспекту Победы, улицам Закиева, Ю.Фучика, далее по маршрутам.

С 1 июля в прямом направлении по проспекту Победы, улицам Минская, Ю.Фучика, далее по маршрутам будут следовать автобусы № 30, 31, 77.

Временные изменения в маршрутах связаны со строительством первого участка второй линии метро «Ул. Ю.Фучика» до станции метро «Ул. Академика Сахарова».