В Казани на проспекте Победы часть дороги БКК отремонтировали на 55%

В Казани на проспекте Победы ремонт участка дороги от ул. Академика Завойского до Третьей транспортной дамбы завершен на 55%, сообщили в миндортрансе РТ.

Всего рабочие отремонтируют 249,2 тыс. кв. м. проезжей части. Здесь будет уложен асфальт толщиной в 5 см, а также отремонтированы тротуары, автобусные и трамвайные остановки и установлены пандусы для маломобильных групп населения. Кроме того, на участке поставят перильные ограждения и заменят деформированные части металлического барьерного ограждения, оборудуют 11 новых опор возможностью освещения пешеходных переходов и установят 125 дорожных знаков.

Напомним, участок длиной 8,4 км является частью Большого Казанского кольца и ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».