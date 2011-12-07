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В Казани отключат воду в некоторых жилых домах с 13 по 14 сентября

Отключение горячего водоснабжения коснется тех домов, которые присоединены к сетям АО «Татэнерго».

В столице Татарстана в ряде домов, обслуживаемых АО «Татэнерго», отключат горячую воду с 13 по 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сроки отключения горячей воды могут быть изменены, и проводится несколько раз по конкретному адресу. Это связано с тем, что проведение ремонта тепловых сетей будет проводится в несколько этапов, говорится в сообщении.

Для того, чтобы ознакомиться с графиком отключения горячей воды, необходимо перейти по этой ссылке.

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