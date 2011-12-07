В Казани отключат воду в некоторых жилых домах с 13 по 14 сентября

В столице Татарстана в ряде домов, обслуживаемых АО «Татэнерго», отключат горячую воду с 13 по 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сроки отключения горячей воды могут быть изменены, и проводится несколько раз по конкретному адресу. Это связано с тем, что проведение ремонта тепловых сетей будет проводится в несколько этапов, говорится в сообщении.

Для того, чтобы ознакомиться с графиком отключения горячей воды, необходимо перейти по этой ссылке.