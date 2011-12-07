В Казани закроется детская стоматологическая поликлиника №5

В Казани закроют детскую стоматологическую поликлинику №5 по адресу улица Сабан, 1. Постановление было подписано Премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным. Документ размещен на портале правовой информации.

Причина закрытия поликлиники объясняется тем, что проводится оптимизация государственных медицинских организаций.

Минздрав в течении двух недель должен предоставить новые рабочие места сотрудникам, а также ликвидировать объект в указанный срок. Минземимущество РТ в течение 14 дней должно принять в государственную казну имущество.

Ранее сообщалось, что в Дербышках планируют открыть туберкулезный диспансер. Новый объект появится на замену туберкулезной больницы в Каменке.